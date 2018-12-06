تشاوش أوغلو يلتقي أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غرينمينغر قبيل إنطلاق الاجتماع الـ25 لمجلس وزراء المنظمة اليوم الخميس في ميلانو.

وجرى اجتماع تشاووش أوغلو مع غرينمينغر بشكل مغلق، قبيل إنطلاق الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، دون أن تصدر أي تصريح حول فحوى اللقاء.

وسيستمر اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد بمدينة ميلانو الإيطالية يومين، حيث سيتم تدارس التحديات والتهديدات الحالية التي تواجه أعضاء المنظمة، وتبادل الآراء حول كيفية الرد عليها.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية 44 دولة، ونواب وزراء خارجية من 11 بلداً، إلى جانب ممثلين عن 10 منظمات دولية، حيث سيتم بحث العديد من القضايا منها الاشتباكات في أوكرانيا، ومنطقة دونباس، ومشكلة إقليم قره باغ الأذري المحتل من قبل أرمينيا.