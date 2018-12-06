أنقرة تستضيف غداً اجتماع الفريق الثالت لمجموعة العمل التركية الأمريكية

تستضيف العاصمة أنقرة الجمعة، اجتماع فريق العمل المشترك الثالث حول سوريا، بين وفدي تركيا والولايات المتحدة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع سينعقد في العاصمة التركية بمشاركة وزراء ومسؤولين معنيين من البلدين.

وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، يترأسان وفدي البلدين.

وكان الاجتماع الأول للفريق عقد في 8 مارس/آذار الماضي بالولايات المتحدة، والثاني في 13 يوليو/تموز الماضي بتركيا.

يذكر أنّ تركيا والولايات المتحدة، توصلتا خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي المُقال ريكس تيلرسون، لأنقرة في شباط/ فبراير الماضي، إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية عمل مشتركة، لمناقشة الخلافات القائمة بين البلدين.

وتتضمن هذه الآلية إنشاء 3 آليات عمل ثنائية، على أن يكون فريق العمل الأول متخصصاً بالعمل المشترك حول تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، والقضايا القنصلية بين الجانبين.

وتُعنى المجموعة الثانية بالملف السوري وقضايا التعاون لهزيمة تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى، حيث سيقوم الفريق ببحث كيفية التزام واشنطن بتعهداتها التي قطعتها لتركيا حول منبج، وتوفير الأمن للمناطق المحررة من "داعش"، ومسألة الحل السياسي بسوريا.

أما فريق العمل الثالث، فيهتم بمسألة الحرب المشتركة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.