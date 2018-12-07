أردوغان: توسطنا لدى روسيا للإفراج عن الجنود الأوكرانيين المحتجزين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو طلب وساطة تركيا، للإفراج عن الجنود الأوكرانيين لدى روسيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان، عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول.

وأوضح أرودوغان أنه تباحث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إثر الحادثة (مواجهة بين سفن روسية و أوكرانية في بحر آزوف)، كما جرى تناول الموضوع في اجتماع وفدي تركيا وروسيا، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

ولفت أردوغان إلى تباحثه هاتفيا مع بورشينكو أيضا، الذي أعرب عن مطالبه من الجانب الروسي.

وذكر الرئيس التركي أنه نقل تلك المطالب إلى بوتين، وقام بالتوسط من أجل إطلاق سراح العسكريين الأواكرنيين.

وأعرب عن تمنياته في أن تتبنى روسيا مقاربة إيجابية في ضوء هذه التطورات.

ولفت إلى خضوع العسكريين الأوكرانيين للاستجواب حاليا، وأنه من المنتظر البت في مصيرهم بعد الانتهاء من ذلك.

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها أن تلعب دور الوسيط فقط في مثل هذه القضايا وليس أكثر.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت مواجهة بين سفن حربية روسية وأوكرانية في بحر آزوف.

وقالت البحرية الأوكرانية إن زورقا تابعا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أطلق النار على سفنها عند مضيق كيرتش، وإن قوات خاصة روسية احتجزت تلك السفن وطواقمها.

بدوره قالت روسيا، إنها تدخلت ضد السفن الأوكرانية لدخولها مياهها الإقليمية.