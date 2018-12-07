أردوغان: قد يكون رئيس جهاز استخباراتنا قدم إحاطة للكونغرس الأمريكي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه قد يكون لرئيس جهاز الاستخبارات التركي أن زار الكونغرس الأمريكي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان، عقب أدائه صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن إحاطة رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، الكونغرس الأمريكي حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف الرئيس التركي: "عقب رحلتنا إلى أمريكا اللاتينية - الأسبوع الماضي - انطلق رئيس جهاز استخباراتنا إلى كندا، وربما يكون قد حدث تطور من هذا القبيل (زيارة الكونغرس)، لأننا نرغب أيضا في إطلاعهم بما لدينا من معلومات، ولكنني لست على علمٍ فيما إذا حدثت إحاطة (الكونغرس)".

جدير بالذكر أن وسائل إعلامية عالمية، تحدث مؤخرا عن "إحاطة" رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، الكونغرس الأمريكي في قضية قتل خاشقجي، وبحث الموضوع في العاصمة واشنطن مع مديرية وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه"، جينا هاسبل.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.