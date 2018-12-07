الادعاء الأمريكي يتراجع عن استئناف قضية المصرفي التركي "أتيلا"

سحب الادعاء العام للمنطقة الجنوبية بنيويورك، طلب الاستئناف، الذي يطالب بزيادة العقوبة المفروضة على المصرفي التركي هاكان أتيلا، المعتقل في الولايات المتحدة والمتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

وكان القضاء الأمريكي فرض عقوبة السجن لمدة 32 شهراً على أتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام السابق لـ"مصرف خلق" التركي، إلا أن الادعاء العام اعتبر العقوبة غير رادعة، وتقدم بطلب للاستئناف.

وأمهلت المحكمة الادعاء العام لغاية 6 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي، لعرض حيثيات طلب الاستئناف، إلا أنه لم يقدم الحيثيات المطلوبة وتراجع عن الطلب.

وبدوره كان أتيلا قد تقدم بطلب استئناف ضد الحكم وأكد عبر محاميه براءته في أغسطس/ آب المنصرم، وطلب تبرئته.

ومن المنتظر أن تنتهي محكومية أتيلا في 25 تموز/يوليو العام المقبل، بعدما جرى توقيفه في الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2017.