القضاء التركي يصدر نشرة حمراء بحق قياديين في "بي كا كا" الإرهابي

أمر القضاء التركي بإصدار النشرة الحمراء بحق 12 مشتبها بينهم قياديون من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجير الإرهابي الذي وقع في حي "وزنجيلر" في مدينة إسطنبول عام 2016 وخلف عددا من القتلى والجرحى.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة الجنايات التركية في إسطنبول، الجمعة.

وقررت المحكمة مواصلة حبس 8 مشتبهين في إطار القضية المذكورة، بعد تقييم طلب للمدعي العام.

وحكمت بإصدار النشرة الحمراء من أجل تنفيذ قرار القبض على 12 مشتبها، بينهم القياديون في "بي كا كا" مراد قره يلان، وجميل بايك، ودوران كالكان.

وفي يونيو/حزيران 2016، شهد حي "وزنجيلر" في إسطنبول تفجيرا بسيارة مفخخة، استهدف عربات تقل عناصر شرطة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا، بينهم 6 من عناصر الشرطة، وإصابة 36 آخرين.