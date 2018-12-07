تعهد تركي أمريكي بتحقيق تقدم ملموس وسريع في "خارطة طريق منبج"

أكد بيان تركي-أمريكي مشترك، على ضمان تحقيق تقدم ملموس وسريع في خارطة الطريق المرسومة حول منبج السورية، حتى نهاية 2018.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين.

وأوضح البيان، أنه عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، يهدف لإعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد الطرفان، على التزامهما الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها.

وجدد الطرفان، تعهدهما بتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.

وبخصوص مكافحة الإرهاب، ذكر البيان، "الطرفان أكدا عزمهما على مكافحة جميع أنواع الإرهاب الناجم من داخل سوريا وخارجها"

وشدد على عقد اجتماعات متكررة لمجموعة العمل المشتركة التركية الأمريكية رفيعة المستوى، في المستقبل. وعقد الاجتماع المقبل في فبراير/شباط 2019 كموعد أقصى.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، يضمن إخراج إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسببت واشنطن في تأخير تنفيذ الخطة عدة أشهر، متذرعةً بوجود عوائق تقنية.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وإثر ذلك، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده يستحيل أن تقبل بالخطوة، محذرًا من تداعياتها السلبية الخطيرة.