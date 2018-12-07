وزير الدفاع التركي: على واشنطن التخلي عن نقاط المراقبة على حدودنا الجنوبية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إنه يجب على واشنطن إنهاء علاقتها بتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، والتخلي عن نقاط المراقبة على الحدود الجنوبية لتركيا.

وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة، فإن أقار، استقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في مقر الوزارة بأنقرة.

وجرى خلال الاستقبال تناول المسألة السورية، وتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة في شرق الفرات وإدلب ومنبج.

وأشار أقار، إلى عزم تركيا على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القانون والاتفاقيات الدوليين.

وأكّد أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي علاقتها بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وتتخلى عن نقاط المراقبة.

وشدّد أقار، للمبعوث الأمريكي إلى سوريا، على أنه لن يُسمح على الإطلاق بتشكيل ممر إرهابي على حدود تركيا الجنوبية.