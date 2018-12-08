الرئاسة التركية تنظم ندوة بلندن حول سياسة أنقرة الخارجية

تعتزم دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تنظيم ندوة بعنوان "تركيا في الشرق الأوسط المتغيّر" في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء القادم.

وحسب ما نقلت الأناضول عن مصادر في الرئاسة، فإن الندوة هي الرابعة في إطار سلسلة ندوات "تركيا اليوم" التي تنظمها دائرة الاتصال.

ومن المقرر تنظيم الندوة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في النادي البحري والعسكري بلندن، بمشاركة خبراء أتراك وبريطانيين.

وسيناقش الخبراء "سياسة تركيا الخارجية" على هامش الندوة التي تشارك فيها شخصيات إعلامية وأكاديمية ومؤسسات فكر ومجتمع مدني.

وتتولى رئيسة منتدى الدفاع والأمن في بريطانيا ليدي أولغا مايتلاند، إدارة الندوة.

وسيتحدث في الندوة كبيرة مستشاري الرئيس التركي "غُل نور آيبت"، ومدير الدراسات الاستراتيجية في مركز "سيتا" التركي "حسن بصري يالتشن"، والرئيس السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس "كلير سبنسر".

ونُظّمت الندوة الثالثة من سلسلة "تركيا اليوم"، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعنوان "العالم أكبر من خمسة".

وجرى تنظيم الندوة الأولى من قبل دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في أيلول/ سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك الأمريكية قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

فيما تم تنظيم الندوة الثانية في العاصمة الألمانية برلين على هامش زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان.