القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

يلدريم يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
يلدريم يلتقي الرئيس الإيراني في طهران

التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، السبت، الرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة طهران.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء برلمانات كل من تركيا وإيران والصين وروسيا وباكستان وأفغانستان في طهران تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف".

وشارك في اجتماع يلدريم وروحاني الوفد البرلماني التركي ونواب إيرانيون.

كما التقى يلدريم على هامش الاجتماع المذكور رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وكان يلدريم قد التقى الجمعة، نظيره الإيراني علي لاريجاني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معارضة بلاده "مشاهد الفوضى" التي...
مختارات