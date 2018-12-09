روحاني: نرغب بتعزيز علاقاتنا مع تركيا في كافة المجالات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع تركيا في كافة المجالات.

جاء ذلك في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، السبت، حول كلمة روحاني خلال لقائه رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، في طهران.

وأعرب روحاني عن تقديره وترحيبه للرغبة التي تبديها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في تطوير العلاقات مع إيران.

وشدّد الرئيس الإيراني على ضرورة تطبيق التفاهمات المبرمة بين البلدين حول تطوير التعاون في كافة المجالات بما فيها قطاع الطاقة والصيرفة.

وأكد روحاني على موقف بلاده الواضح من أمن وقوة تركيا، قائلاً: "إيران ترى أمن واستقرار تركيا من أمنها واستقرارها".

وأشار روحاني أنّ "تركيا وإيران تواجهان الإرهاب منذ سنوات".

يشار أنّ يلدريم يزور طهران للمشاركة في مؤتمر لمكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى البرلمانات، بمشاركة روسيا وإيران وأفغانستان والصين وباكستان.