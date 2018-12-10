الرئاسة التركية تعبر عن خيبة أملها من موقف الجبير وتدعو لفتح تحقيق دولي في مقتل خاشقجي

جدد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، دعوات بلاده لفتح تحقيق دولي في ملف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووصف ألطون رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي، الذي ذكر فيه أن بلاده لن تسلم مواطنيها لدولة أخرى حيث يمكن محاكمتهم، بأنه "مخيب للآمال".

ولفت ألطون إلى أن طلب تركيا تسليم المتهمين وفر فرصة للسلطات السعودية كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كافة ملابسات جريمة قتل خاشقجي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن رفض تسليم قتلة خاشقجي "يجعل الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة على حق".

ونوه المسؤول التركي إلى مسؤولية القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي في جريمة اغتيال خاشقجي، معتبراً أنه "من الواضح" أنه "شريك في جريمة قتل خاشقجي".