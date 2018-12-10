بهتشه لي: سندعم يلدريم في حال ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت بهتشة لي، إن حزبه سيدعم رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، في حال ترشح لرئاسة بلدية إسطنبول، في الانتخابات المحلية المزمعة أول إبريل/ نيسان المقبل.

وفي رده على أسئلة الصحفيين في البرلمان التركي، الإثنين، أشار بهتشة لي، أن يلدريم كان رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية لدى إنشاء تحالف الشعب بين حزبي العدالة والحركة القومية قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وقال إن هذا يستدعي دعم الحركة القومية ليلدريم في حال ترشحه عن العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأشار أنه سبق وصرح أن حزبه سيدعم المرشحين الذين سيعلنهم حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديات المدن الثلاث الكبرى بتركيا.

وأكد بهتشة لي على أهمية يوم 1 نيسان/ أبريل المقبل، قائلا إنه سيشهد الاستقرار الدائم للنظام الرئاسي، الذي تبناه تحالف الشعب، ولاقى قبولا من الشعب التركي.