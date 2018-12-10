تركيا..  26 إرهابياً تم تحييدهم في عمليات أمنية خلال الأسبوع الأخير

أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تحييد 26 إرهابياً خلال الأسبوع الأخير في عمليات أمنية داخل البلاد.

وذكرت الداخلية في بيان، الاثنين، أن قوات الأمن نفذت في الفترة بين 03 - 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري ألفين و817 عملية أمنية ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد.

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل إرهابي واحد، وألقت القبض على 19 آخرين، فيما سلّم 6 إرهابيين أنفسهم إلى السلطات.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 175 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وكذلك توقيف 46 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتسعة آخرين للاشتباه بإنتمائهم

للتنظيمات الإرهابية اليسارية.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 696 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

ودمّرت قوات الأمن التركية خلال مداهمات جرت في 11 ولاية مختلفة، 40 مخبأً للإرهابيين و4 قنابل مصنوعة يدوياً.

وضبطت أيضاً 428 كيلو غرام من المواد المُستخدمة في صناعة المتفجرات، و21 سلاحا ثقيلا، وكميات من الذخائر.