بدعم تركي.. إعادة تأهيل حديقة جامعية في العاصمة الأفغانية

ساهمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في إعادة تأهيل حديقة في جامعة كابل الأفغانية، أطلق عليها اسم "حديقة يونس أمره للشباب"، وقد افتتحت اليوم أمام الزوار.

وحضر مراسم الافتتاح السفير التركي لدى كابل أوغوزهان أرطغرل، ورئيس جامعة كابل البروفسور حميد الله فاروقي، ورئيس دائرة الشرق الأوسط والقوقاز في تيكا علي أوزغون أوزتورك، وقائد القوات التركية في أفغانستان اللواء الركن يشار ديلبر، ومدير معهد يونس أمره في كابل عبدالله ييان، وجمع غفير من الطلبة.

السفير التركي قال إن الشعبين الأفغاني والتركي تربطهما قيم دينية، ولغوية، وثقافية مشتركة، وأن الأخُوة بين الشعبين تتواصل منذ عصور.

وأضاف أن تركيا تقدم المساعدة لأفغانستان في العديد من المجالات، مبيناً أن بلاده ستواصل التعاون مع أفغانستان في مجال التنمية ما دام الشعب الأفغاني يُريد ذلك.

وأكد أن تركيا تكثف مساعداتها لأفغانستان في مجال التعليم على وجه الخصوص. وأوضح أن مستوى وجودة التعليم هما اللبنة الأساسية لتطور المجتمعات.

وشدد أرطغرل، على أهمية التركيز على تعليم النساء في أفغانستان.

من جانبه، قال رئيس جامعة كابل، إن تركيا نفذت مشاريع عديدة بأفغانستان في شتى المجالات بدءا من التعليم، والصحة، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وصولاً إلى تدريب القوات الأفغانية.

وأعرب فاروقي عن شكره لتركيا لما قدمته من مساعدات لأفغانستان، والتعاون الذي تقيمه معها.