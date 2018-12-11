تشاووش أوغلو يبحث ملف خاشقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وشددت المنظمة الأممية على أنها لم تتلق، حتى اللحظة، أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بشأن فتح تحقيق دولي في مقتل الصحفي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال حق إن "غوتيريش بحث مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اجتماع مغلق بمقر الأمم المتحدة ملف مقتل خاشقجي".

وأضاف: "اليوم، أستطيع أن أقول لكم أننا حتى اللحظة، لم يصلنا أي طلب رسمي من أي دولة عضو بالمنظمة الدولية، بإطلاق تحقيق دولي" بشأن مقتل الصحفي السعودي.

ويأتي الموقف الأممي ردا عن أسئلة للصحفيين بشأن تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو، في وقت سابق الثلاثاء، وذكر فيها أنه أبدى رغبة مع العديد من نظرائه، على هامش قمة العشرين، في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي.

وأوضح تشاووش أوغلو أن بلاده تبنت مسارا شفافا فيما يخص جريمة خاشقجي، وأنها شاركت المعلومات والوثائق والأدلة التي في يدها مع السعودية.

واستدرك بالقول: "غير أننا لم نر تعاونا من الجانب السعودي من أجل الكشف عن ملابسات هذه الجريمة، وفي النهاية ردوا بالرفض على بعض مطالبنا".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تواجه مشاكل مع السعودية، وأنها حريصة على علاقتها معها، لكن الكشف عن ملابسات هذه القضية لا يتعلق بالرأي العام التركي فقط، بل بالرأي العام العالمي بأسره.

وتساءل قائلا: لماذا يرفضون محاكمة هؤلاء الأشخاص المتهمين في تركيا؟ أم يخشون من معرفة من أصدروا الأوامر بارتكاب هذه الجريمة؟.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.