وزراء أتراك يدعون لتسريع تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي

دعا بيان مشترك صادر عن الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الوزارية التركية المعنية بالإصلاح، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع في بدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه "سيصب في صالح الطرفين".

والمجموعة تعمل على بحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي، وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والعدل عبد الحميد غُل، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والداخلية سليمان صويلو.

وجاء في البيان: "ننتظر الوفاء بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في اتفاق 18 مارس/آذار 2016 لتركيا، بخصوص إعادة إحياء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وتسريع مفاوضات إلغاء تأشيرة دخول الأتراك للاتحاد، وتطبيق برنامج إعادة قبول اللاجئين، وتسريع المساعدات المالية للسوريين الموجودين في تركيا تحت الحماية المؤقتة، وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي".

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في آذار/ مارس 2016 إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للأتراك إلى دول الاتحاد.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يماطل بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

وأكد البيان أنه لا بد أن تتم إدارة الهجرة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني، وعدم إدارتها بالاعتماد على المفهوم الأمني الصرف.

وأكد على أهمية الميثاق العالمي للهجرة، الذي تمت المصادقة عليه أمس في مراكش المغربية، من حيث تناول جميع أبعاد قضية الهجرة بشكل متكامل، وتطوير تعاون دولي فعال للتعامل معها.

وأضاف أن تركيا ترى في الميثاق الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر/ كانون أول الجاري، وثيقة مرجعية هامة لاتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بتشارك مسؤولية حمل اللاجئين.

وأشار البيان إلى توصل تركيا مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع لجنة توجيه الإمكانات المالية للاجئين الذي عقد في بروكسل في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، إلى اتفاق مبدئي لتوزيع الدفعة الثانية من الدعم المالي للاجئين والبالغة 3 مليارات يورو، وقال البيان "ننتظر البدء في توزيع هذه الدفعة في أسرع وقت ممكن".