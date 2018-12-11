وزير الداخلية التركي: أوروبا لا يمكنها الاستغناء عن تركيا

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنّ القارة الأوروبية لا يمكنها الاستغناء عن تركيا، نظرا للجهود التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات والإرهاب، التي تجعلها بمثابة الحامية لأمن أوروبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح ، لبحث الإصلاحات التي تتطلبها عملية التفاوض حول عضوية الاتحاد الأوروبي. إلى جانب كل من وزير الخارجية مولود

تشاوش أوغلو ووزير العدل عبد الحميد غُل، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.

وقال صويلو: " نحن لا نكافح الهجرة غير النظامية فحسب، بل الإرهاب و نُعد دولة حامية لأوربا من المخدرات، إن تركيا وفقا لهذا المنظور دولة لا يمكن لأوروبا الاستغناء عنها.

وأشار صويلو إلى أن عدم تقديم مساعدات إنسانية منتظمة للدول المصدرة للمهاجرين، سيتسبب بفوضى، في الدول الأوروبية التي تشهد حكوماتها بالأصل أزمات.

كما أكد صويلو أنّ بريطانيا وألمانيا تقتربان من خط تركيا الواضح تجاه منظمة "بي كا كا" الإرهابية.