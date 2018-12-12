تركيا تطلق اسم "كوك بي" على مروحيتها المحلية متعددة الأغراض T625

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق اسم "كوك بي" على المروحية "T625" متعددة الأغراض محلية الصنع.

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان في ملتقى الصناعات الدفاعية التركية بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

والمروحية كوك بي من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" بإشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وتستخدم المروحية لأغراض متعددة منها نقل الشخصيات المهمة، ونقل البضائع ولأغراض الإسعاف والإنقاذ البري والبحري.

وخلال كلمته أكد أردوغان أن تركيا ستنتقل إلى "مصاف الكبار" في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا القطاع.

وأضاف أردوغان: "نجحنا في إيصال بلادنا إلى مستو متميز ومتقدم جدا في مجال الصناعات الدفاعية بفضل القفزات النوعية التي حققناها خلال الـ16 عاما الأخيرة".

وتابع: "نرى أن ما قمنا به حتى اليوم كان بمثابة خطوات تحضيرية تمهيدية، وسنواصل بإذن الله التقدم سريعا من الآن فصاعدا".

وفي هذا الصدد، لفت إلى أنه "في الوقت الذي دخلت فيه صواريخ محلية الصنع مثل (قاسيرغا) و(بورا) و(سوم) مرحلة الإنتاج المتسلسل، بدأ العمل على تطوير أجيال جديدة أحدث وأبعد مدى".

وأضاف: "سنزيد من قوة مروحية (أتاك) المحلية، وسنواصل بذل جهودنا لتطوير طائراتنا القتالية الوطنية".

وأكد أن دبابة ألتاي التي تم تطويرها بتكنولوجيا على أعلى مستوى ستدخل الخدمة في القوات المسلحة التركية كمنتج يفوق في جودته النموذج الأوّلي.

وفي نفس السياق، جدد أردوغان دعوته للاهتمام بالانتاج المحلي من الصناعات الدفاعية، قائلا: "أجدد تعليماتي لجميع مؤسساتنا بعدم استيراد أي منتج أو مستلزمات ليست ذات ضرورة قصوى".

وشدد على أن حكومته لن تتوقف حتى تصبح تركيا قادرة على تطوير وإنتاج جميع احتياجاتها الإستراتيجية في الصناعات الدفاعية.