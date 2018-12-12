تركيا.. تعزيزات عسكرية جديدة  للجيش التركي على الحدود مع سوريا

وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي، الأربعاء، ولاية كليس الحدودية مع سوريا.

وأشار مصدر إعلامي، أنّ قافلة التعزيزات تضم شاحنات محملة بالدبابات والمدافع، إلى جانب مركبات عسكرية، وصلت قضاء "ألبيلي"، وسط تدابير أمنية.

وتهدف تلك التعزيزات المستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة إلى تعزيز قدرات الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود مع سوريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.