أردوغان يعلن خطة العمل لـ100 يوم الثانية للحكومة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة عمل المئة يوم الثانية للحكومة منذ بدء الفترة الرئاسية في ظل النظام الجديد.

وقال أردوغان خلال كلمته، اليوم الخميس، إن خطة عمل الـ100 يوم الثانية تتضمن إنجاز 454 مشروعاً بقيمة 24 مليار ليرة.

وأضاف أردوغان أنه تم إنجاز نحو 97% من خطة عمل الـ100 يوم الأولى إذ تم تنفيذ 340 مشروعاً من أصل 400 مشروع أعلن عنها سابقاً.

ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها أردوغان ضمن خطة عمل الـ100 يوم الثانية:

إنشاء مراكز مهنية في كل الجامعات التركية بهدف مساعدة الشباب على وضع خطط أعمالهم المستقبلية

إطلاق حملة جديدة بهدف تشجيع وضمان استخدام اللغة التركية بصورة صحيحة

إنشاء وحدات لمكافحة عمالة الأطفال في كل الولايات التركية الـ81

بناء الجزء المار بتركيا من خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز، وسنكمله حتى نهاية 2019

دء مبادرات جديدة لتوجيه ضربة إلى تمويل تنظيم "غولن" الإرهابي خارج البلاد

رفع الطاقة الاستيعابية لمطار إسطنبول إلى 200 مليون مسافر سنوياً.