الخارجية الروسية: نتواصل مع تركيا في كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب

تعليقاً على إعلان الرئيس التركي إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي؛ أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتواصل مع تركيا حول جميع الأمور المتعلقة بسوريا، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب،

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقدته الخميس.

وقالت: "نواصل التواصل مع شركائنا الأتراك في جميع الأمور المتعلقة بسوريا، بما في ذلك تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب".

وفي معرض ردها على سؤال عما أذا كانت موسكو تعتبر المجموعات الكردية شمالي سوريا إرهابية أم لا، أجابت قائلة: "تعرفون تصنيفنا. لم يطرأ عليه تغيير. في الوقت الحاضر، لم يتغير التقييم الأساسي للجانب الروسي لموقفنا المبدئي السابق".

وتابعت: "تركيا لديها رأي خاص حول هذا الموضوع. أكدنا مرات عديدة، أننا لا نمتلك الموقف ذاته مع تركيا حيال جميع المواضيع".

وأشارت إلى محاولة أنقرة وموسكو الاقتراب في بعض المواقف على فرض تقاربهما في مواقف أخرى.

وحول تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، أشارت إلى استمرار الأعمال المتعلقة بذلك، مبينة أن بلادها ستعلن قريبا عن آخر المستجدات بخصوص ذلك.