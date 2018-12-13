الرئاسة التركية: عملية شمالي العراق ضربة للإرهاب ورسالة لداعميه

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، الخميس، إن قوات بلاده "ضربت الإرهاب وبعثت برسائل لداعميه" من خلال عملية جوية نفذتها ضد مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أكد "ألتون" نجاح العملية التي استهدفت مواقع للمنظمة في سنجار وجبل قره جاق؛ "اللذين يعتبران من المراكز المهمة التي تتعشش فيها العناصر الإرهابية، مهددة الاستقرار الإقليمي وأمن تركيا الوطني".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير مواقع لإرهابيين في عملية جوية، تستهدف تحييد إرهابيي "بي كا كا/كا جي كا/ب ي د/ي ب ك"، والتصدي للهجمات التي تستهدف الشعب ومقدرات البلاد.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن العملية تستهدف أيضًا تعزيز أمن الحدود، في إطار حق الدفاع المشروع بموجب القوانين الدولية كما تنص عليها المادة الـ 51 لمعاهدة الأمم المتحدة.

وأكد البيان استهداف مواقع في منطقتي سنجار وجبل قره جاق، كانت تستخدمها المنظمة كقواعد عسكرية، وتم تدمير مخابئ وأنفاق ومستودعات.

كما شددت الوزارة على إظهار الحساسية القصوى خلال تخطيط وتنفيذ العملية للحفاظ على أرواح السكان الأبرياء وممتلكاتهم، والحفاظ على البيئة.