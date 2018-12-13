تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع سوريا

وصلت الخميس قافلة تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة بولاية هطاي التركية (جنوب) المحاذية للحدود السورية.

وقدمت القافلة العسكرية من وحدات مختلفة في البلاد، وسط تدابير أمنية مشددة.

وضمت مركبات عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة، وتوجهت إلى الحدود مع سوريا، لتنضم إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود.

وعلى صعيد متصل، توجه عدد كبير من ناقلات جنود مدرعة من "هطاي" إلى "كليس" (جنوب).

والأربعاء، وصلت تعزيزات عسكرية للجيش التركي في ولاية كليس الحدودية مع سوريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.