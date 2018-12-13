مقاتلات الجيش التركي تدمر مواقع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

دمر الجيش التركي، الخميس، في عملية نفذتها مقاتلات تابعة له، مواقع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، بمنطقتي سنجار، وجبل "قره جاق"، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الجيش شنّ عملية جوية لتحييد إرهابيي "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك"، والتصدي للهجمات الإرهابية التي تستهدف الشعب والقوات المسلحة شمالي العراق.

وأضاف البيان، أن العملية تهدف أيضا لـ"تأمين أمن الحدود، في إطار حق الدفاع المشروع الناجم عن القوانين الدولية المستمدة من المادة 51 لمعاهدة الأمم المتحدة".

وتابع أنه تم استهداف مواقع إرهابية في منطقتي سنجار وجبل قره جاق، كانت تستخدمها المنظمة كقواعد عسكرية.

وأشار البيان، إلى أن العملية أفضت لتدمير ملاجئ ومخابئ وأنفاق ومستودعات لـ"بي كا كا" الإرهابية.

وأكد إظهار الحساسية القصوى خلال تخطيط وتنفيذ العملية للحفاظ على حياة السكان الأبرياء، وعدم الإضرار بممتلكاتهم، والحفاظ على البيئة.

كما شدد البيان، على عزم الجيش التركي للقيام بمهامه كما كان دوما، حول حماية أمن ومستقبل تركيا وشعبها.