أردوغان: التسجيلات الصوتية تكشف عن أشخاص مقربين من ولي العهد ضمن فريق اغتيال خاشقجي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التسجيلات الصوتية الخاصة بقضية خاشقجي تكشف عن وجود أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن الفريق القادم إلى إسطنبول ولعبوا دوراً فاعلا في الجريمة.

جاء ذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الاسلامي، بقصر دولمة بهتشه، في إسطنبول، الجمعة، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قي قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأضاف أردوغان أن "مُرتكب جريمة قتل خاشقجي بات معروفاً" مضيفاً أنه عليكم أن تعلنوا عنه.

وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا.

وتابع قائلا: "غادر المدعي العام السعودي إسطنبول ومعه خمسة حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا".

وأردف الرئيس أردوغان: "للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الاسلامي من ضحايا الدولار أو الريال لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل" بخصوص قضية مقتل خاشقجي.

وقال أردوغان: "تابعنا ما جرى بالأمس (عن قضية خاشقجي) في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضا لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة. فهي الأساس في كل شيء".

وأوضح أردوغان أن "تركيا تقوم وحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي".