أردوغان وترامب يتفقان على "ضمان تنسيق فعال أكثر في سوريا"

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "ضمان تنسيق فعّال أكثر في سوريا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بحث خلاله الزعيمان التطورات الأخيرة في سوريا إلى جانب العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأبلغ أردوغان ترامب بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا والناجمة عن وجود منظمة "بي كا كا/ب ي د/ي ب ك" الإرهابية وأنشطتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس أردوغان، الأربعاء، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتطهير منطقة شرق الفرات في سوريا، من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.