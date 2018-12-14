أردوغان يطالب الرياض مجدداً بتسليم قتلة خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السلطات السعودية، إرسال الضالعين في جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلى تركيا لمحاكمتهم.

وفي كلمته، الجمعة، أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" المنعقد في إسطنبول، قال أردوغان مخاطبا السلطات السعودية: "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

وأكد أردوغان أن: "خاشقجي ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف".

وأضاف أنه: "بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور".

وأشار أن: "السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها. أسمعناها لهم لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحونها؟"

وعن قتلة خاشقجي قال أردوغان: "هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء. لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم".