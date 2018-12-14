تشاوش أوغلو: سنواصل دعم "التعاون الاقتصادي للبحر الأسود" مالياً وبشريا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده ستواصل دعم منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من حيث الموارد المالية والبشرية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، في الاجتماع الـ 39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في باكو عاصمة أذربيجان.

وأضاف الوزير التركي: "في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، ينبغي علينا جميعا أن نقوم بدور نشط وأن ندعم المنظمة من الناحية المالية".

وبيّن تشاووش أوغلو أن مجموعات عمل المنظمة تؤدي دورا مهما في أنشطتها، مشيرا إلى أن تركيا أطلقت مشروعا حول أنظمة الأغذية المستدامة في إطار ترؤسها لمجموعة عمل الصناعات الزراعية في المنظمة.

وأكد أن الدول الأعضاء في المنظمة لا يتحملون التزامات مالية في هذا المشروع الذي يهدف لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة من الناحية الزراعية.

وقال تشاووش أوغلو إن تركيا تواصل أيضا دعم منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود من الناحية البشرية، وأنها تعين أفضل سفرائها لمنصب المساعد الأول لأمين عام المنظمة.

وأضاف: "سنواصل جهودنا المشتركة لتحويل منطقتنا إلى منطقة سلام واستقرار ورخاء".

وقال إنه لا ينبغي للقضايا السياسية الثنائية أن تشكل عائقا أمام التعاون في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.