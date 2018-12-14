رئيس الأركان الأمريكي يتصل بنظيره التركي بعد تصريح أردوغان حول شرق الفرات

بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، هاتفياً، المصالح الأمنية المتبادلة بين البلدين بما في ذلك نقاط المراقبة الأمريكية على الحدود التركية السورية.

وحسب بيان نشره المتحدث باسم الأركان الأمريكية باتريك رايدر، الخميس، فإن دانفورد أجرى اتصالا هاتفيًا مع غولر.

وأوضح المتحدث أن دانفورد وغولر بحثا المصالح الأمنية المتبادلة بما في ذلك نقاط المراقبة الأمريكية التي جرى إنشاؤها مؤخرًا في الحدود الشمالية الشرقية لسوريا استجابة إلى هواجس تركيا.

وأوضح رايدر أن دانفورد أكّد لغولر بأن نقاط المراقبة الأمريكية "تهدف إلى ردع أي تهديد محتمل من سوريا تجاه تركيا".

وأشار المتحدث إلى أن تركيا والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقة عسكرية قوية مستمرة من أعوام كحليفين محوريين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتابع: "دانفورد جدد التزام الولايات المتحدة بجهود التنسيق مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في وقت سابق البدء بإنشاء نقاط مراقبة على الحدود السورية التركية.

ولم تذكر الوزارة الأمريكية معلومات عن عدد هذه النقاط والمكان الذي بدأ فيه إنشاؤها.

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد يومين من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.