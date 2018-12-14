روسيا تشيد في مجلس الأمن بدور تركيا في إدلب السورية

أعرب المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبيزيا، مساء الخميس، عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به تركيا في سوريا فيما يتعلق بالتمييز بين الجماعات الإرهابية والجماعات المعتدلة.

وحذر مما أطلق عليه "نزعات انفصالية في سوريا تهدد دول الجوار".

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي شهدت اعتماد قرار صاغته الكويت والسويد بتمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة عام إضافي.

وعقب التصويت علي القرار، قال السفير الروس لأعضاء المجلس: "لقد امتنعنا عن التصويت لصالح القرار لأنه قرار غير واقعي ولا يتفق مع الوضع المستجد في سوريا، كما أن آلية وصول المساعدات هي آلية غير شفافة ومعيبة، ونحن لم نعرقل اعتماد القرار فقط بسبب نداءات الشركاء".

وتابع: "علينا معالجة الوضع الإنساني في سوريا عبر مسارين هما رفع الجزاءات أحادية الجانب المفروضة على سوريا ومكافحة النزعات الانفصالية وهي بمثابة تهديد محدق ببلدان الجوار في المنطقة".

واستطرد: "علينا (...) أن نذكر الاحتلال الأمريكي بمسؤولياته تجاه السوريين وعلينا أن نتذكر أن الرقة التي تحولت إلى أنقاض تقع ضمن الأراضي السورية.. أما بالنسبة للوضع في إدلب فهو يقع في إطار جهود الدول الضامنة لمسار أستانة، ونحن نحيي الجهود التركية والدور الأساسي في التمييز بين الجماعات المعتدلة والجماعات الإرهابية".

يشار إلي أن قرار تمديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، حظي بموافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت لصالح القرار.