غارات مكثفة للجيش التركي على أوكار بي كا كا في سنجار وجبل قره جاق شمالي العراق

شن الجيش التركي غارات أمس على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار وجبل قره جاق شمالي العراق، دمر خلالها أكثر من 30 هدفاً للإرهابيين، وفق تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأضاف أكار في تصريح صحفي، الجمعة، أنه لأول مرة يتم استهداف معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في منطقة جبل "قره جاق".

وأشار إلى أن مهمة هذه الحملة انتهت، وأن الاستعدادات جارية بجدية لإطلاق حملات أخرى ضد الإرهابيين.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية أن الغارات جرت بالتنسيق بين وحدات الاستخبارات والجيش، حيث تم تحديد الأهداف بعناية فائقة لتجنب وقوع أي خسائر بين المدنيين وممتلكاتهم.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 مقاتلة شاركت في الغارات الجوية إلى جانب طائرات للتزود بالوقود، وطائرة للإنذار المبكر.

وأكدت المصادر أن الغارات جرت بشكل متزامن على معاقل الإرهابيين في جبل سنجار وجبل قره جاق. وقد أثارت الغارات المباغتة صدمة في صفوف الإرهابيين، وحيّدت عدداً كبيراً منهم.

وقد تابع وزير الدفاع خلوصي أكار وقادة بارزين في الجيش الغارات عن كثب والتي أسفرت أيضاً عن تدمير مخابئ ومغارات وأنفاق ومخازن للإرهابيين.