الرئيس التركي: عملياتنا ضد الإرهاب شمالي العراق ستتواصل دون توقف

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ستواصل عمليات مكافحة الإرهاب دون توقف.

وقال أردوغان، في كلمة بولاية دنيزلي، خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية: "سنواصل كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية في غابار وجودي (شمالي العراق) دون توقف، كما دمرت مقاتلاتنا أوكار الإرهابيين في سنجار و قره جاق".

وأكد أن بلاده لن تتوانى عن حماية أمنها وستتدخل ضد أي مخاطر تتربص بها أينما وجدت.

في سياق منفصل، أعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن "تحالف الشعب" بين حزبي "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"الحركة القومية"، سيخرج منتصرا في الانتخابات المحلية التي ستشهدها البلاد في مارس/ آذار المقبل.

وأضاف أردوغان: "لدينا قواسم مشتركة كثيرة، وبإذن الله سوف سينتصر تحالف الشعب في 31 مارس".

ولفت إلى أن حكومات "العدالة والتنمية وفرت فرصا عمل لـ 9 ملايين مواطن خلال 10 أعوام".