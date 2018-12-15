جاويش أوغلو يلتقي زعيم تتار القرم و“دي ميستورا”

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، زعيم تتار القرم، مصطفى قرم أوغلو، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ18، بالعاصمة القطرية، تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل".

وأجرى جاويش أوغلو لقاءاته عقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول أن الوزير بحث مع "قرم أوغلو" التطورات الأخيرة في المنطقة، ووضع أتراك شبه جزيرة القرم، مؤكدًا استمرار دعم بلاده لهم.

كما أشارت المصادر أن لقاء جاويش أوغلو ودي ميستورا تناول التطورات في سوريا، دون تفاصيل إضافية.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.