تشاوش أوغلو: قد نعمل مع الأسد إذا فاز بانتخابات ديمقراطية ونزيهة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إنه في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه.

جاءت تصريحات تشاوش أوغلو، خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، الذي افتتحت أعماله أمس وتنتهي اليوم.

وأضاف تشاوش أوغلو، ردًا على سؤال فيما إذا كان يستسيغ "وجود دور للأسد في مستقبل سوريا"، أن الأولوية الآن في هذه الفترة هو لإنشاء دستور للبلاد. وأن عليهم (السوريون) بأنفسهم إعداد مسودة الدستور.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم الانتخابات المشار إليها بالشفافية والديمقراطية، وأن على السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.