أردوغان: البعض يعين الأسد على البقاء في السلطة رغم مقتل مليون مسلم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الشخص الممسك بمقاليد السلطة في سوريا (بشار الأسد) يسعى للحفاظ على موقعه والبعض يعينه على ذلك، رغم مقتل مليون مسلم في هذا البلد".

جاء ذلك في كلمة له، الإثنين، بمدينة قونية التركية، ضمن فعاليات إحياء ذكرى وفاة المتصوف جلال الدين الرومي المعروف بـ (مولانا)، والتي تعرف بـ "شبَ عروس" أي "ليلة العرس".

واعتبر أردوغان أن "المدن الإسلامية التي كانت موطنا لعاشقي العلم على مدى قرون، أصبحت مستهدفة من قبل تنظيمات مختلقة من قبيل داعش وبي كا كا وغولن وبوكو حرام والشباب".

وأضاف أن "هذه التنظيمات ليست لديها مقدّسات سوى القتل والتخريب والتدمير".