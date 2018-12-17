أردوغان: خلال اتصالي مع ترامب تلقينا ردوداً إيجابية حول عملية شرق الفرات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقيه ردودا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بينهما.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل افتتاح عدة مشاريع بولاية قونية وسط البلاد.

وقال أردوغان: "تلقينا ردودا إيجابية من ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".

وأشار الرئيس التركي إلى أن جيش بلاده مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا بأي لحظة قائلاً "يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت وفقًا لخطتنا الخاصة والدخول الى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومترًا، وبشكل لا يلحق ضررا بالجنود الأمريكيين".

وأضاف: "إن لم ينسحب الإرهابيون من شرق الفرات فسوف ندفعهم نحن إلى الانسحاب، لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا".

ووجه أردوغان خطابه للإمريكيين قائلاً: "بما أننا شركاء إستراتيجيون مع الولايات المتحدة فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم".

وأردف: "الآن جاء الدور على شرق الفرات وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك".

وقال أردوغان: "قتل الأسد مليون إنسان واستقبل بلدنا قرابة أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية الى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة".