الدوحة تحتضن فعاليات معرض "إكسبو تركيا" يناير المقبل

تحتضن العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة بين 16 - 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، فعاليات معرض "إكسبو تركيا"، بمشاركة العديد من الشركات التركية.

وذكر بيان صادر عن معرض "إكسبو تركيا" في قطر، أن المعرض بنسخته الثالثة يحمل أهمية كبيرة على صعيد العلاقات التجارية بين تركيا وقطر.

وأشار البيان أن أكثر من 150 شركة، ستشارك في فعاليات المعرض. مبينا أن حجم صندوق الشركات القطرية بالمعرض يبلغ 60 مليار دولار بدعم حكومي قطري.

وسيشكل المعرض ملتقى للمستثمرين من البلدين في قطاعات العقارات، والبناء، ومواد البناء، والمعلوماتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والأغذية، والسياحة العلاجية والمنسوجات، والأثاث والديكور.

في سياق متصل، من المنتظر أن يشارك رئيس "الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية" بلال أردوغان، في عروض ينظمها الاتحاد على مساحة 120 مترا مربعا، على هامش المعرض بالدوحة.