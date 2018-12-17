تحييد 7 من إرهابيي بي كا كا شمالي العراق أثناء استعدادهم لمهاجمة مخافر تركية حدودية

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، الاثنين، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي شمالي العراق.

وأوضحت، في بيان، أن مقاتلات تركية شنت غارات على مواقع لإرهابيي "بي كا كا" بمنطقة "غارا- هاكورك"، في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن تحييد 7 أشخاص من عناصر التنظيم كانوا يعتزمون القيام بعمل إرهابي ضد مخافر تركية حدودية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم بي كا كا الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.