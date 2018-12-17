تركيا تدافع عن قرار كوسوفو إنشاء جيش له وتصفه بأنه "حق سيادي"

قالت تركيا، الإثنين، إن موافقة برلمان كوسوفو على تحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي، "حق من حقوق السيادة".

وأوضحت سفارة أنقرة في بريشتينا، في بيان، أن تركيا تعتبر القوانين التي وافق عليها برلمان كوسوفو في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بشأن تحويل قوة أمن كوسوفو إلى جيش نظامي "حق سيادي".

وأضاف البيان أن تركيا ترى صواب تصريحات سلطات كوسوفو حول عملية التحول التي يُنتظر أن تستغرق سنوات، والتي ستتم في إطار الدستور، والديمقراطية، وبشكل يضم كافة مجتمعات كوسوفو، وبالتعاون مع الناتو.

وأكد البيان أن تركيا ستستمر في تقديم الدعم لاستمرار الحوار بين برشتينا وبلغراد، في إطار الأهمية التي توليها للسلام والاستقرار في المنطقة.

والجمعة، أقر البرلمان الكوسوفي، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتحويل "قوة أمن كوسوفو" إلى جيش نظامي، وتحويل "وزارة أمن كوسوفو" إلى وزارة دفاع.

وتنتظر القوانين الثلاثة توقيع رئيس كوسوفو، هاشم تاتشي، لتتحول "قوة أمن كوسوفو"‎ رسميا إلى جيش نظامي.