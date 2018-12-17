تشاوش أوغلو: تحقيقات إف بي آي حول "غولن" أسفرت عن اعتقالات

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، أن إف بي آي بدأت بالفعل تحقيقاتها حول تنظيم فتح الله غولن الإرهابي في 15 ولاية أمريكية.

وأضاف تشاوش أوغلو، في إفادة له بالبرلمان التركي: "أخبرنا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن الأدلة التي حصل عليها حتى اليوم بخصوص تنظيم غولن أدت إلى اعتقالات في عدة ولايات"، بينها ولاية نيوجرسي.

من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية التركي أن التصريحات التي أدلى بها الأحد حول التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، لا تتضمن ما يشير إلى أن أنقرة ستعمل معه أو أنها تصوّب ما يفعله.

وأوضح تشاوش أوغلو أنه كان يجيب على سؤال "هل ستعملون مع الأسد في حال فوزه بانتخابات نزيهة؟".

وبين أن إجابته كانت على النحو التالي "إذا جرت هكذا انتخابات فالكل سيراجع مواقفه (..) لم أقل شيئا يعني أننا سنعمل مع الأسد أو أننا نصوّب ما يفعله".

وأضاف :" لم نقل في أي وقت أننا نصوب مافعله الأسد، ولن نقول".