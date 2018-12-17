رئيس البرلمان التركي يلتقي رئيس وزراء المجر

التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، الإثنين، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبودابست.

وجرى اللقاء في مبنى البرلمان المجري واستغرق حوالي 45 دقيقة.

والتقى يلدريم أيضا رئيس البرلمان المجري لازلو كوفر، وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء قال يلدريم إنه ناقش مع نظيره المجري العديد من جوانب العلاقات بين البلدين.

وزار يلدريم عقب اللقاءات ضريح "غول بابا"، أحد مشايخ الطريقة البكداشية والشاعر في العهد العثماني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في افتتاح الضريح بعد ترميمه، خلال زيارته للمجر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.