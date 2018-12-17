وزير الداخلية التركي: توصلنا لاتفاق حول التعاون الأمني مع باكستان

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن مسؤولين من تركيا وإيران باكستان وأفغانستان، سيجتمعون خلال الأيام المقبلة لبحث حركة الهجرة في المنطقة.

وفي تصريحات للأناضول، الاثنين، بعد عودته من زيارة رسمية لباكستان قال صويلو، إنه ناقش خلال الزيارة هذا الاجتماع المزمع، وسيناقش الجانب التركي الأمر مع إيران وأفغانستان أيضا، قبل الاجتماع الذي سيبحث المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية، والتعاون الإقليمي.

ولفت أنه يجري لقاءات مع نظيره الباكستاني شهريار أفريدي بخصوص الهجرة غير النظامية منذ تسلم الأخير منصبه.

وقال إن الحكومة الباكستانية أصدرت قانونين بخصوص الهجرة غير النظامية، من شأنهما قطع خطوات في سبيل السيطرة عليها.

وأضاف أن الجانبين التركي والباكستاني يعملان على إنشاء آلية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية.

وأفاد أن البلدين توصلا لتوافق بخصوص التعاون الأمني، وكذلك فيما يتعلق بالتعاون في مجال الجرائم الإلكترونية تحديدا، كما توافقا حول تبادل التجارب بين البلدين بخصوص حماية الحدود.

وأشار صويلو أن تركيا دربت أكثر من 6 آلاف شرطي باكستاني حتى الآن، ولا تزال البرامج التدريبية مستمرة.

وقال صويلو إنه التقى خلال زيارته لباكستان رئيس الوزراء عمران خان، بالإضافة إلى وزير الداخلية شهريار أفريدي، وأشار إلى قوة العلاقات بين البلدين وتاريخها، وتطور التعاون بينهما.

ووجه صويلو الشكر للحكومة الباكستانية لتعاونها مع تركيا في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي.