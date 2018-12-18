البنتاغون: لم نرسل تعزيزات إلى شمال شرق سوريا ونحن على تنسيق مع تركيا

نفت الولايات المتحدة إرسالها قوات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا رداً على عملية تركية محتملة وشيكة بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، روب ماننغ، أمس خلال موجزه الصحفي اليومي الذي تحدث فيه عن المستجدات الأخيرة بسوريا.

وقال المتحدث: "صدرت أوامر إنشاء نقاط مراقبة من قبل الوزير ماتيس، خصيصا لدحض المخاوف الأمنية لتركيا حليفتنا في الناتو".

وأضاف: "لقد قرأت أخبارا حول تركيا وأن الولايات المتحدة أرسلت قوات عسكرية كبيرة. هذه الأخبار بالتأكيد ليست صحيحة".

وتابع "لم نرسل قوة عسكرية كبيرة لشمالي سوريا. الولايات المتحدة وتركيا على تنسيق بشأن الوضع شمال شرقي سوريا".

وعن مدى ثقة الولايات المتحدة فيما إذا كانت تركيا ستشن عملية عسكرية شمالي سوريا من عدمه، قال ماننغ إن بلاده ستواصل العمل مع تركيا العمل عن قرب.

وأشار المتحدث أن "التركيز الحقيقي قائم على إلحاق الهزيمة بداعش، وندعو جميع بلدان وقوى المنطقة إلى التركيز على ذلك".

يشار أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتحرير المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال أردوغان: "تلقينا ردودا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبرا شبرا حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة".