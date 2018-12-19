الكرملين: موافقة واشنطن على بيع باتريوت لتركيا لن تؤثر على (إس 400)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إن موافقة الولايات المتحدة على بيع أنظمة باتريوت لتركيا، لن تؤثر على صفقة بيع منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية لأنقرة.

وأضاف، في تصريح للصحفيين، أن الاتفاق الذي عقدته موسكو مع أنقرة لتوريد منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية، لا يزال تسير وفق البنود المتفق عليها.

وتابع: "نحن لا نرى أي سبب لعدم الثقة بشركائنا الأتراك".

وقال: "نعكف في هذه المرحلة على تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها مع الزملاء الأتراك. كما تعلمون، مشروع منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية والاتفاق المتعلق به في طور التنفيذ".

وأشار إلى أنه ليس بوارد كشف معلومات تتعلق بمنظومة (إس 400) الصاروخية الروسية التي سيجري تسليمها لتركيا، لكنه لفت إلى أن "روسيا تلتزم بالتزامات قانونية حيال تجنب مشاركة المعلومات الحساسة المتعلقة بمواضيع التعاون العسكري والتقني مع الدول الأخرى".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أقرت اتفاقية بقيمة 3.5 مليارات دولار، لبيع تركيا أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت).

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "تركيا بحاجة إلى أنظمة الدفاع الصاروخية إس-400، والاتفاقية حولها انتهت، وسنستلمها في أقرب وقت".

ومن المنتظر أن تتسلم تركيا منظومة (إس 400) الصاروخية الروسية آواخر 2019، فيما تبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليار دولار.