أردوغان: العقوبات الأمريكية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات الأمريكية ضد إيران تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر، وأكد مجددًا أن "تركيا لا تدعم هذه القرارات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس في العاصمة أنقرة، مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وأضاف الرئيس أردوغان: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الشقيق في هذه الفترة التي تتزايد فيها الضغوطات الجائرة عليه".

وتابع أردوغان: "نقف إلى جانب إيران في مسألة العقوبات الأمريكية".

وأكد الرئيس التركي: "هناك خطوات كثيرة يمكن لتركيا وإيران اتخاذها معًا من أجل إنهاء الصراعات وتأسيس أجواء السلام في منطقتنا".

وأردف قائلًا: "لم ولن نتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلدنا ومنطقتنا، ونمتلك مع إيران إرادة تامة لمواصلة التعاون بهذا الخصوص والقضاء على العقبات المشتركة ".

وحول الوضع في سوريا، قال أردوغان: "يتعين علينا أن نزيد من جهودنا الرامية إلى احتضان الشعب السوري".