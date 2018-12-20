تشاوش أوغلو وبومبيو يبحثان قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

تناول وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، قرار الولايات المتحدة الخاص باعتزامها سحب وحداتها العسكرية من سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، مساء الأربعاء، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

والأربعاء أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب إعلان عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.

وثمة أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات بخصوص القرار الأمريكي الأخير، تلك الأسئلة متعلقة بالجدول الزمني لسحب تلك القوات، وما إذا كانت واشنطن ستسحب كل قواتها أم لا، وهل ستستمر في العمل مع تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، وبأي شكل، ومتى وكيف ستجمع الأسلحة من ذلك التنظيم، التزامًا بوعودها السابقة لتركيا في هذا الصدد.