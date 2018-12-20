روحاني: اتفقت مع أردوغان على وحدة سوريا والتعاون لصالح اليمن

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة صون وحدة أراضي سوريا، والتعاون على مساعدة الشعب اليمني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع روحاني وأردوغان في أنقرة، عقب لقاء ثنائي جمعهما، واجتماع مجلس تعاون رفيع المستوى بين وفدي البلدين.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية، لا سيما ملفا سوريا واليمن.

وأشار أن البلدين قررا إجراء مشاورات حول توفير مساعدات إنسانية لليمن.

وأضاف "بشأن الظروف الصعبة جدا التي يمر بها الشعب اليمني، اتخذنا معا قرارًا لضمان السلام والاستقرار في البلاد".

ودعا روحاني إلى دعم تحقيق الحوار بين الفرقاء، في إشارة إلى الحكومة وجماعة الحوثي.

كما شدد على اهتمام طهران بملف سوريا، وعلى ضرورة منح شعبها وحده حق تقرير المصير.

وأكد روحاني، في السياق ذاته، على ضرورة احترام جميع الأطراف وحدة الأراضي السورية، واتفاق بلاده وتركيا على ذلك.

وتابع أن البلدين، إضافة إلى روسيا، يتعاونون بشكل وثيق في دعم مسار "أستانا".

وحول العلاقات الثنائية، أشار روحاني، إلى أن البلدين أكدا ضرورة تعزيزها وإزالة أي عوائق تعترض تحقيق ذلك.

كما قرر الجانبان في اجتماعاتهما، مواصلة التعاون في مجالات الأعمال المصرفية والصناعة والجمارك والنقل والطاقة والسياحة والثقافة، بحسب الرئيس الإيراني.

وشدد على أن متانة العلاقات بين البلدين تساهم في تطوير المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد روحاني على عدم استطاعة أي دولة إلحاق الضرر بتلك العلاقات.