أردوغان يعلن تأجيل عملية "شرقي الفرات" لحين إتمام انسحاب القوات الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه تقرر تأجيل العملية العسكرية التي تم التخطيط لها بمنطقة شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، لحين إتمام القوات الأمريكية انسحابها من سوريا ورؤية نتائج هذا الانسحاب على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، في مراسم توزيع جوائز أكبر 500 شركة مصدرة.

وأضاف أردوغان أن هذا التأجيل لا يعني تأجيل العملية لأجل غير مسمى، بل فقط لحين انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وتابع أردوغان "الأسبوع الماضي اتخذنا قراراً ببدء العملية، وأعلنا ذلك للرأي العام، إلا أن نتائج الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع الرئيس الأمريكي ترامب، والمباحثات الدبلوماسية والأمنية والتصريحات الأخيرة من الجانب الأمريكي دفعتنا لاتخاذ قرار بتأجيل العملية لفترة قصيرة".

وأشار أردوغان إلى أن ترامب سأله حول ما إذا كانت تركيا قادرة على القضاء على داعش فرد عليه قائلاً "نحن قضينا عليهم ويمكننا مواصلة ذلك مستقبلا.. يكفي أن تقدّموا لنا الدعم اللازم من الناحية اللوجستية."

وأكد أردوغان أن جنود الجيش التركي والجيش السوري الحر قادرون على تحييد التنظيمات الإرهابية بما فيها "بي كا كا" و"ب ي د" و"ي ب ك" مثلما حيّدوا قبل ذلك 3 آلاف عنصر من "داعش" في جرابلس.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستنفذ خلال الأشهر المقبلة عملية نوعية لتحييد عناصر ب ي د/ بي كا كا الإرهابي، وعناصر تنظيم داعش تماماً من سوريا.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستنتقل إلى مرحلة إعادة الإعمار في سوريا لما تحمله هذه المنطقة من أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا من مختلف النواحي.