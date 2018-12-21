الرئيس الأفغاني يشكر تركيا على مساعداتها خلال استقباله الوزير أقار

استقبل الرئيس الأفغاني أشرف غني، الجمعة، وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في العاصمة كابل.

وذكر مراسل الأناضول، أن "غني"، أعرب خلال اللقاء، عن شكره لتركيا جراء مساعداتها لأفغانستان.

وأشار إلى وجود روابط دينية وثقافية بين تركيا وأفغانستان.

وثمن المساعدات التركية لبلاده في مجال الأمن والاقتصاد والتعليم وتدريب الشرطيات الأفغانيات.

من جانبه، أكد أقار، مواصلة بلاده جهودها الرامية لإحلال السلام في أفغانستان، ومساعدتها لتدريب الشرطة الأفغانية.

وأعرب عن دعم تركيا لعملية السلام في أفغانستان، واستعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم بخصوص ذلك.

ووصل أقار، البلاد قادمًا من باكستان، في جولة رسمية.